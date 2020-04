Coronavirus : Aucun cas signalé dans les prisons tunisiennes, selon Sofiène Mezghich

Aucun cas de coronavirus n’a été signalé dans les prisons tunisiennes, a assuré samedi Sofiène Mezghich, porte-parole de de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mezghich a évoqué des mesures de précaution drastiques prises récemment par la direction générale, citant en particulier l’aménagement de sept espaces insolents à Mornaguia, le Kef, Sfax, Sousse, Mornag et Gabès.

” Un autre centre réservé aux nouveaux gardés à vue a été mis en place à Oudhna dans le gouvernorat de Bizerte. Les prévenus doivent passer dans ce centre pas mois de 14 jours pour prévenir la propagation l’épidémie de coronavirus “, a-t-encore souligné.

Autres procédures prises, selon Mezghich, la suspension des visites directes des détenus, l’utilisation des téléphones pour communiquer avec les détenus lors de certaines visites et la mise en place de dispositifs de contrôle de la température des visiteurs.

D’après le responsable, la grâce présidentielle décidée depuis le 20 mars dernier, a jusque-là permis de réduire la population carcérale de 23 mille à 18 mille. Plusieurs détenus ont bénéficié d’une liberté provisoire décidée par des structures judiciaires, a-t-il affirmé