Coronavirus-BCT : Les retombées seront perceptibles au niveau des indicateurs du mois de mars 2020

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a affirmé que les retombées de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus COVID-19 seraient perceptibles au niveau des indicateurs économiques, monétaires et financiers, à partir du mois de mars 2020.

La BCT a ajouté dans une note sur les évolutions économiques et financières (mars 2020), publiée sur son site, que ce nouveau contexte amène à une révision significative du scénario initial de croissance économique ainsi que celui des équilibres économiques globaux, à la lumière de l’ampleur de la crise qui laisse entrevoir, en perspective, une inflexion négative des indicateurs conjoncturels.

Et de préciser que l’économie tunisienne, dont le cycle économique est fondamentalement synchronisé avec celui de la Zone euro, devrait fortement se ressentir de la baisse de l’activité au niveau des principaux partenaires commerciaux.

“La BCT demeurerait vigilante et assurerait un suivi rapproché de l’évolution de la conjoncture économique ainsi que de la situation du secteur bancaire dans les prochains jours, et n’hésiterait pas à prendre des mesures additionnelles si elle le juge nécessaire “a encore évoqué la note.