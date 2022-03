Coronavirus : Cinq décès supplémentaires et 1912 nouvelles contaminations enregistrés le 5 mars 2022

Cinq décès supplémentaires et 1912 nouvelles contaminations par la COVID-19 sur un total de 9509 tests réalisés, soit un taux de positivité de 20,11 % ont été enregistrés le 05 mars en cours, a rapporté, hier samedi, le ministère de la santé.

Dans son bilan quotidien sur l’évolution de la situation épidémique dans le pays, le ministère a indiqué que le nombre total de contaminations s’est élevé depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020 à un million 5167 mille cas dont 27 mille 922 sont morts.

D’après la même source, le nombre de personnes hospitalisées dans des établissements de santé des secteurs public et privé a ateint, le 05 mars, 704 malades dont 157 se trouvent en réanimation et 48 sont placés sous respirateurs artificiels.