Coronavirus: Cinq gouvernorats n’ont enregistré aucun cas jusqu’à présent

Cinq gouvernorats n’ont enregistré jusqu’à présent aucun cas de contamination par le coronavirus, à savoir, Beja, Jendouba, Siliana, Sidi Bouzid et Tozeur, selon des statistiques publiées par le site de la Présidence du gouvernement concernant les données relatives à l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Un seul cas infecté par le coronavirus a été enregistré dans les gouvernorats de Gafsa et du Kef et deux cas ont été enregistrés dans les gouvernerons de Kairouan, Nabeul et Zaghouan, précise la même source.

Le nombre des cas enregistrés dans les autres gouvernorats varie entre 3 et 7 cas à l’exception de 5 gouvernorats où le nombre des cas contaminés par le virus corona dépasse les 12 cas. Le gouvernorat de

Tunis a enregistré 52 cas, suivi par le gouvernorat de l’Ariana avec 33 cas et Ben Arous avec 17 cas.

Le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué publié jeudi soir l’identification de 24 nouveaux cas atteints par le coronavirus sur un ensemble de 309 analyses effectuées.

Le nouveau bilan s’élève ainsi à 197 cas infectés parmi 1763 analyses effectuées.