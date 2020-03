Coronavirus: De nouvelles règles de cotation à la bourse de Tunis

La cotation à la bourse de Tunis se fera, à partir de mercredi, selon de nouvelles règles, et ce, en application des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de prévention contre la propagation du coronavirus Covid-19, et compte tenu de la situation actuelle du marché.

Les nouvelles règles portent sur l’horaire de cotation, l’horaire de déclaration des transactions de bloc, les ordres saisis et la validité des ordres saisis.En fait, la pré-ouverture de la séance a été fixée à 8h30, alors que les négociations pour le Marché Principal et le Marché Alternatif des titres de capital, ainsi que pour le Marché obligataire et le Marché des FCC (Fonds Communs de Créances) se feront entre 9h00 et 12h00 (en continu) et de 9h00 à 11h30 (en fixing).Pour les Hors cote -Titres de capital, la négociation se fera de 9h00 à 11h30, également.

Pour ce qui est des transactions de bloc, elles sont déclarées et réalisées à l’issue de la clôture de la séance de négociation entre 12h10 et 12h30.Seuls les ordres à l’intérieur des seuils autorisés sont acceptés par le système de cotation.La Bourse procède à la purge quotidienne du carnet d’ordres restant à la clôture de la séance.Pour d’amples informations, ci-joint le lien de ces nouvelles règles :

bvmt.com.tn/sites/default/files/avis-decisions/qwd-tdwl-stthnyy-bdy-mn-ywm-18-mrs-2020.pdf