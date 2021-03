Coronavirus : Des « cellules tueuses » toujours efficaces contre les variants

Un acteur clé de la réponse immunitaire au coronavirus reste efficace contre les variants plus contagieux du Covid-19 et contre les risques accrus de réinfection, selon une étude publiée mardi. L’action des lymphocytes T, baptisés « cellules T tueuses » parce qu’ils éliminent les cellules infectées, représente une partie de la réponse immunitaire, avec les anticorps, et aide à empêcher les formes les plus sévères de la maladie.

Les scientifiques des Instituts nationaux de santé américains (NIH) et de l’Université Johns-Hopkins ont analysé des échantillons de sang de 30 personnes ayant contracté le virus avant l’émergence des variants. L’étude, publiée dans le journal Open Forum Infectious Diseases de l’Université d’Oxford, cherchait à savoir si ces lymphocytes T CD8 (le nom technique de ces globules blancs) étaient capables de reconnaître les trois variants majeurs du SARS-CoV-2 : le B.1.1.7 (apparu en Angleterre), le B.1.351 (identifié en Afrique du Sud) et le B.1.1.248 (signalé au Brésil).