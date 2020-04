Coronavirus : des migrants en situation irrégulière en grève ouverte

Des migrants en situation irrégulière résidant dans le centre d’accueil et d’orientation de Ouardia ont entamé, lundi, une grève ouverte en guise de protestation contre les conditions de vie dans le centre.

Selon le chargé de la migration au forum tunisien des droits économiques et sociaux Romdhane Ben Amor, ces migrants considèrent que leurs conditions de vie au centre ne les protègent pas de la propagation du coronavirus.

Ben Amor a expliqué que les 56 migrants résidant dans le centre sont de nationalités subsahariennes. Ces derniers protestent contre l’absence de moyens de protection et l’accueil de nouveaux migrants sans aucune mesure préventive.

Les immigrés du centre protestent également contre le traitement des autorités avec eux et les opérations de rapatriements forcés auxquels ils font face.

Ben Amor a rappelé que des organisations non gouvernementales internationales, telles que l’organisation mondiale de la santé, ont réclamé leur libération et mis ont garde contre les conséquences de leurs enfermement dans de telles circonstances.

Selon un des protestataires, ce mouvement de protestation se poursuivra jusqu’à la libération des immigrés résidents dans le centre.