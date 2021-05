Coronavirus : Deux tiers des Russes ne veulent pas être vaccinés avec le vaccin Spoutnik V

Si la Russie est l’un des pays les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus et le premier pays à avoir homologué un vaccin, dès août, une majorité de la population ne compte pas se faire vacciner, selon un sondage réalisé en avril par l’institut Levada et publié le 12 mai.

Selon les chiffres, 62 % des personnes interrogées ne sont pas prêtes à se faire vacciner avec le Spoutnik V, développé par Moscou et au cœur de la politique d’immunisation russe et de la communication de l’Etat.

Il s’agit du même taux que lors de la précédente enquête en février, mais le pourcentage de personnes prêtes à se faire immuniser a baissé, s’établissant à 26 % en avril contre 30 % en février. 10 % des sondés ont dit avoir reçu l’injection. Ces chiffres illustrent une campagne de vaccination à la traîne en Russie, qui est pourtant l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie.