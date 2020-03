Coronavirus : Don de 250 millions d’euros de l’UE à la Tunisie

L’Union européenne a décidé d’autoriser le décaissement immédiat au profit de la Tunisie d’un appui budgétaire sous forme de dons, à concurrence de 250 millions d’Euros, et ce pour lutter contre le coronavirus et ses conséquences socio-économiques, a annoncé le représentant de l’UE à Tunis, Patrice Bergamini suite à une conversation téléphonique qu’a eue , samedi le ministre tunisien d »es Affaires étrangères, Noureddine Erray avec Oliver Varhelyi, Commissaire Européen à l’Elargissement et à la Politique de voisinage.

Dans le même contexte, la partie européenne renforcera le programme « Santé/ Essaha Aziza » en cours, en triplant les fonds (dons) qui lui sont alloués, lesquels passeront de 20 millions d’euros sur 13 Gouvernorats à 60 millions d’euros pour tous les gouvernorats.