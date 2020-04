Coronavirus: Don d’un groupe Qatari au profit du Fonds 1818

Le ministre de la santé Abdellatif El Mekki a reçu, mercredi matin, une délégation du groupe Qatari Majda Tunisia, qui compte parmi ses sociétés notamment la Banque Zaitouna et Zaitouna Takaful. La réunion a porté sur les moyens de consolider les efforts du ministère de la santé en matière de lutte contre le Coronavirus, à travers un don mobilisé au profit du fonds 1818 d’une valeur de 10 millions de dollars américains, soit l’équivalent de près de 28.6 millions de dinars.

La réunion a permis également d’annoncer l’ouverture d’une ligne de financement moyennant une somme de 25 millions de dinars, avec une possibilité d’augmentation de la somme à 50 millions de dinars, au profit de la pharmacie centrale.

Les participants à la réunion ont exprimé la disposition de la Banque Zaitouna à financer les projets et soutenir les initiatives en matière d’industrie relative au secteur de la santé, afin de consolider les efforts de l’Etat portant sur la mise à niveau de ce domaine.

La clientèle de cette banque opérant dans le secteur des industries en rapport avec la santé bénéficieront de certaines avantages concernant la valeur de crédits accordés et les délais de remboursement.