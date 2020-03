Coronavirus: Entretien téléphonique Saied/Tebboune

Le Président de la république, Kaïs Saïed, a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer “les différentes mesures prises entre les deux pays et leur efficacité à limiter la propagation du nouveau coronavirus”, lit-on dans un communiqué de la présidence. La coordination permanente entre les deux pays dans tous les secteurs dont le transport des marchandises et le rapatriement des citoyens tunisiens et algériens encore bloqués dans certains pays, ont été au coeur de cet entretien.

S’agissant de la guerre contre le Covid-19, les deux Chefs d’Etat ont estimé important de “conjuguer les efforts internationaux dans la lutte contre cette pandémie qui touche à l’ensemble de l’humanité”.