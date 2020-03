Coronavirus : Examen des moyens d’élever le niveau de vigilance

Une séance de travail, tenue lundi au ministère de la Santé, a été consacrée à l’examen des moyens de renforcer davantage la vigilance et de doubler les mesures de suivi et de contrôle de la situation sanitaire après qu’un premier cas de coronavirus a été confirmé en Tunisie.

La réunion a été présidée par le ministre de la Santé publique Abdellatif Mekki, le directeur du bureau de l’OMS à Tunis ainsi que des membres du comité national permanent du suivi de la propagation du coronavirus, indique un communiqué du ministère de la santé.

Dans ce communiqué, le ministère souligne l’importance de suivre les mesures préventives qui consistent en particulier à laver les mains au savon et à l’eau plusieurs fois par jour, à éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de fièvre et de toux et à utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et de le jeter directement dans la poubelle.