Coronavirus : fin de la mise en quarantaine des Tunisiens rapatriés de Chine

Le ministère de la Santé a remis les Tunisiens de retour de la ville chinoise de Wuhan à leurs familles, après 14 jours de mise en quarantaine durant lesquels ils ont fait l’objet de vérification biologique et de suivi médical par une équipe médicale spécialisée, a indiqué, lundi, la ministre de la Santé par intérim, Sonia Bechikh.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur les mesures nationales de surveillance et de prévention du Coronavirus en Tunisie tenue en présence de représentants du ministère de la Défense nationale, Bechikh a indiqué que les résultats des analyses ont démontré qu’aucun des étudiant rapatriés n’était infecté par le Coronavirus, soulignant qu’une équipe médicale a été chargée de s’occuper de ces étudiants pendant la période de leur isolement.

La ministre a expliqué que la décision de lever la mise en quarantaine a été prise après la fin de la période d’incubation du virus qui s’étend entre l’infection proprement dite et l’apparition des symptômes et dont la durée est estimée à 14 jours, soulignant qu’à ce jour, aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré en Tunisie.

La ministre a fait savoir que les cas concernés ont été traités de manière très professionnelle et que les mesures nécessaires ont été prises pour sécuriser le personnel de santé et assurer la protection de la santé publique contre toute possibilité de fuite du virus, en coordination avec le ministère de la Défense, qui a rapatrié les étudiants vers le centre de mise en quarantaine après leur évacuation de la ville de Wuhan via un avion algérien.

Bechikh a considéré que l’installation de caméras thermiques pour mesurer les températures des voyageurs dans les aéroports, les ports maritimes et les points de passage terrestres fait partie de la stratégie de prévention du virus, soulignant que le ministère a aménagé des salles d’isolement sanitaire dans les hôpitaux publics en cas d’éventuelle infection par le coronavirus.

Les vols et croisières en provenance de 27 pays touchés par le coronavirus font l’objet d’une surveillance stricte en Tunisie, selon Bechikh qui a souligné que les équipes médicales veillent à empêcher la fuite du virus.

Elle a indiqué que des équipes du ministère se rendront dans les jours à venir aux points de passage de Ras Jedir, Dhehiba, Tamaghaza et Hazwa pour évaluer l’expérience dans les zones frontalières.

Pour sa part, le commandant médecin et professeur agrégée en virologie au ministère de la défense, Habiba Naija, a affirmé que le ministère de la défense dispose de ressources humaines qualifiées dans le domaine du diagnostic viral.

Elle a fait savoir que les compétences médicales militaires ont bénéficié auparavant, dans le cadre de la coopération militaire tuniso-allemande, d’un programme de sécurité virale et de biosécurité, qui leur a permis de traiter convenablement les Tunisiens rapatriés, notant que le ministère de la Santé a, pour sa part, fourni un laboratoire biologique mobile.

Le 3 février, les étudiants ont été évacués de Wuhan, en Chine, en coordination avec les autorités algériennes, qui ont consacré un avion pour évacuer 31 Algériens, 10 Tunisiens, 3 Libyens et 4 Mauritaniens. Toutes les personnes évacuées ont fait l’objet d’un examen médical approfondi de la part des autorités chinoises avant leur départ et tout au long du voyage.

Les Tunisiens ont ensuite été rapatriés en Tunisie à bord d’un avion militaire avant d’être mis en quarantaine dans un centre spécialement aménagé à cette fin.