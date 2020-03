Coronavirus – Italie : Aucun cas de contamination parmi les Tunisiens

L’ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui, a affirmé lundi, l’absence de contamination par le coronavirus parmi la communauté Tunisienne résidant en Italie.

“La cellule de crise au sein de l’ambassade fait le suivi permanent de la situation épidémique et de celle des Tunisiens résidents dans la zone nord d’Italie, la région la plus touchée par ce virus”, a-t-il souligné.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Sinaoui a affirmé que l’ambassade est en contact permanent avec les Tunisiens résidant dans la zone rouge, où des milliers de citoyens italiens sont placés en quarataine. La cellule de crise fait aussi le suivi avec les autorités de tutelle italienne.

Sinaoui a noté que la cellule de crise regroupe des représentants des 5 consulats tunisiens à Napoli, Palermo, Genova, Rome et Milan ainsi que des représentants de la compagnie aérienne et de la compagnie tunisienne de navigation. Sinaoui a rappelé que le nombre des personnes touchées par le coronavirus en Italie a atteint jusqu’à lundi les 1577. 34 personnes sont décédées et 83 personnes ont été guéries.