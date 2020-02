Coronavirus-Italie : Une nouvelle piste pour retrouver le patient zéro

Une nouvelle piste s’est ouverte lundi et qui pourrait expliquer les contaminations survenues dans les deux foyers d’infection de Lombardie et de Vénétie, régions qui totalisent 194 des 219 cas italiens, selon les médias. Elle conduit à un agriculteur de 60 ans, originaire d’Albettone, dans la province de Vicenza (Vénétie), et qui a appelé la pharmacie de Vo’ Euganeo, à 15 km de là, se plaignant de symptômes de grippe, a raconté lundi à plusieurs médias le maire de Vo’ Euganeo, Giuliano Martini.

L’homme, qui fréquentait régulièrement les bars de Vo’ Euganeo, s’était rendu ces dernières semaines dans certains lieux de la région de Lodi, au sud de Milan et notamment à Codogno, foyer épidémique lombard. Il pourrait donc être le lien entre les deux zones touchées. « Nous ne savons pas s’il s’agit du “patient zéro” mais c’est une piste possible à suivre, il est donc juste de faire une vérification », a ajouté le maire.