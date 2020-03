Coronavirus : La BCT annonce un arsenal de mesures exceptionnelles

Dans le cadre de la lutte contre les répercussions économiques et sociales, suite à la propagation du virus Covid-19, le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie, a approuvé lors de sa réunion tenue le 17 mars 2020, une série de mesures exceptionnelles, visant à soutenir l’effort national, pendant les moments de crise.

Des mesures exceptionnelles concerneront le domaine de la politique monétaire pour réduire la charge financière, pesant sur les citoyens et les PME, ainsi que soutenir les institutions économiques afin de garder le tissu économique et les emplois.

Renforcer la capacité du secteur bancaire à soutenir les institutions économiques. Des mesures exceptionnelles au niveau des procédures dans le domaine du paiement à travers la réduction des déplacements des clients vers les agences bancaires et, par conséquent, réduire les risques de propagation et de transmission

Dans le cadre de la politique monétaire, la réduction du principal taux d’intérêt de 100 points de base a été approuvée pour atteindre 6,75%, ce qui permettrait de:

-Réduire le fardeau financier des personnes qui ont des prêts auprès du système bancaire, ce qui leur fournira un pouvoir d’achat supplémentaire.

-Réduire les charges financières pesant sur les institutions, en particulier les moyennes et petites, afin de préserver la permanence de leurs effectifs et éviter la fermeture.

Dans ce contexte, la Banque centrale affirme, également, sa disponibilité à fournir les liquidités nécessaires aux banques afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités pendant cette période exceptionnelle.

D’autre part, et afin d’assurer la stabilité du secteur financier, la Banque centrale de Tunisie compte émettre une circulaire aux banques et aux institutions financières qui comprend un certain nombre de mesures exceptionnelles pour soutenir les institutions économiques.

Cette circulaire permettra de :

-Rééchelonner les créances et les échéances de remboursement des crédits des entreprises en difficulté, sans classement

-Cette procédure inclura les prêts professionnels accordés aux clients notés 0 et 1 qui devront déposer une demande auprès des banques et institutions financières.

-La possibilité d’octroyer de nouveaux fonds aux banques et institutions financières.

-La possibilité de retirer les procédures de report mentionnées sur les clients classés 2 et 3, selon le cas et selon la situation du client.

Finalement, pour faciliter ce processus et renforcer le secteur bancaire à soutenir les institutions économiques, un ensemble de critère sera suivi:

-Traitement plus flexible de l’indice des prêts sur les dépôts.

En coordination avec le ministère des finances, la Banque centrale de Tunisie prendra des mesures préventives supplémentaires, si nécessaire.