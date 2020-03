Coronavirus : La BIAT lance l’initiative « Engagés –Moltazimoun »pour soutenir ses clients pendant la crise

La BIAT a pris un ensemble de mesures exceptionnelles pour soutenir ses clients pendant la crise sanitaire que traverse le pays. Pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l’épidémie, la BIAT lance l’initiative « Engagés – Moltazimoun »qui a pour objectif de mettre en place les solutions les plus adaptées aux clients en vue de leur permettre de surmonter les difficultés causées par cette situation inédite tout en assurant le relais des mesures prises par les autorités compétentes.

La BIAT lance l’initiative « Engagés -Moltazimoun »et met en place une batterie de mesures exceptionnelles pour aider ses clients et la communauté nationale à surmonter l’impact de la crise du Coronavirus et contribuer ainsi à la préservation du tissu économique et la protection des postes d’emploi en Tunisie.L’initiative compte plusieurs mesures de soutien :

Le report des échéances des crédits aux entreprises et aux professionnels pour la période allant du 1er mars au 30 septembre 2020, sur demande du client, selon ses besoins et capacités et dans les mêmes conditions que le crédit initial ;

L’allocation d’une enveloppe supplémentaire de 500 millions de dinars pour répondre aux besoins de financement de l’exploitation courante des entreprises clientes :

Le report des échéances des crédits des particuliers dont le revenu net est inférieur à 1000 dinars pour la période allant du 1er mars au 30 septembre 2020. La BIAT assurera aussi l’examen bienveillant des demandes similaires exprimées par les autres clients particuliers et les professionnels pour leurs crédits à usage particulier.

Dans ce cadre, la BIAT s’engage à étudier les demandes spécifiques de ses clients et à adapter son appui en fonction des besoins, des possibilités et de l’évolution de la situation. Elle invite les clients à prendre contact avec leurs conseillersde clientèle et leurs chargés d’affaires, par téléphone, par e-mail et par tout autre moyen de communication à distance. Ils seront à leur disposition pour leur apporter conseil et accompagnement et assurer le traitement de leurs demandes avec la réactivité requise dans le contexte exceptionnel actuel.Le dispositif de prise de décision a ainsi été ajusté dans le sens d’une plus grande décentralisation.

Forte de l’engagement sans faille de ses collaborateurs, la BIAT a instauré un comité permanent de pilotage de l’initiative « Engagés –Moltazimoun » chargé de surveiller l’évolution de la situation de la clientèle et d’adapter son appui et son soutien en faveur de sa clientèle.

A rappeler que la BIAT a également pris des mesures pour encourager l’utilisation des canaux à distance dont on cite :

La gratuité des retraits via les distributeurs automatiques de la BIAT pour tous les détenteurs de cartes bancaires et postales tunisiennes ;

La gratuité des transactions sur les terminaux de paiement électronique dont le montant est inférieur à 100 dinars pour tous types de cartes ;

La gratuité des cartes rechargeables nouvellement acquises.

Consciente que la phase que traverse notre pays appelle à une solidarité et à une cohésion de tous les acteurs, la BIAT continue à suivre de près l’évolution de la situation et à adopter les meilleures solutions pour soutenir ses clients et l’économie du pays.