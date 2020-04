Coronavirus : La chambre tuniso-italienne de commerce lève des fonds

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et eu égard à la situation difficile que connaît la Tunisie en conséquence, la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie, CTICI, a lancé, ces dernières semaines, une collecte de fonds pour des actions de soutien aux autorités tunisiennes.

Le président de la CTICI, Mourad Fradi, et le conseil d’administration, dont le conseiller municipal de Brescia, Aldo Gervasoni, ont mis l’accent sur une initiative visant à créer des masques respiratoires à partir de masques de plongée provenant d’une célèbre chaîne de magasins de sport. L’idée est née d’un brevet ouvert déposé par la start-up bresciane Isinnova avec la collaboration scientifique du Dr Renato Favero, ancien médecin-chef de l’hôpital Gardone Valtrompia.

Le brevet porte sur la transformation des masques de plongée en masques respiratoires pour les unités de soins intensifs, après approbation des autorités. La CTICI a utilisé son vaste réseau pour mobiliser les entreprises, les associations, les hôpitaux et le personnel médical, avec notamment la collaboration du Dr Boussarsar de l’hôpital de Sousse pour les premiers essais. Les résultats positifs des tests ont ensuite été présentés aux autorités tunisiennes ces derniers jours et, après leur approbation, de nombreuses entreprises italiennes et tunisiennes se sont déclarées prêtes à produire les pièces en plastique nécessaires pour adapter les masques à un nouvel usage. Un premier lot de 85 masques a été livré mardi au chef de cabinet du ministère tunisien de la Santé, suivi de 190 pièces jeudi. L’objectif est d’en produire 500 d’ici samedi.