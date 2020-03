Coronavirus : La contribution du secteur bancaire passe du simple au décuple

La contribution du secteur bancaire à la lutte nationale contre la pandémie du coronavirus, estimée , au départ, entre 12 et 15 millions de dinars, a été portée à 112 millions DT, annonce l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers ( APTBEF), qui évoque une contribution complémentaire de pas moins de 9 banques, à savoir :

BIAT (15 MDT), BH (10 MDT), Attijari (10 MDT), STB (10 MDT), UIB (10 MDT), BNA (10 MDT), BT (10 MDT), Amen Bank ( 10 MDT) et UBCI ( 7 MDT).

En attendant quelques apports additionnels, qui manquent encore à l’appel, souligne l’Association, la contribution globale confirmée (initiale et additionnelle), du secteur bancaire et financier atteint 112 millions de dinars outre la contribution à l’implémentation des mesures d’accompagnement décidées par le gouvernement en soutien aux entreprises tunisiennes et aux revenus faibles des particuliers à travers ses banques, ses sociétés de leasing et de factoring.

Le secteur bancaire continuera, au demeurant à assumer encore son rôle sociétal de contributeur grâce notamment à son personnel qui, outre l’apport d’au moins une journée de travail en signe de solidarité, mobilise chaque jour des milliers de personnes dans les agences bancaires à travers le territoire national, afin de servir la clientèle.

Au-delà de cette contribution, le secteur continuera aussi, souligne la même source, à apporter son support en matière de fabrication de médicaments et d’achat d’équipements pour le personnel de la santé.