Dans le contexte exceptionnel de l’épidémie de Coronavirus, la Tunisie vit un moment sans précédent. La crise actuelle porte atteinte non seulement à la santé personnelle et collective mais aussi à la sécurité économique de notre pays.

Dans cet environnement difficile, la Fondation Solidarité & Innovation by UIB se mobilise, avec le concours de l’ensemble du personnel de l’UIB ainsi que du syndicat de base de l’UGTT, pour soutenir le secteur de la Santé de manière à ce qu’il réponde au mieux à cette situation.

Dans ce cadre, la Fondation Solidarité & Innovation by UIB propose son aide afin de répondre aux besoins auxquels font face les établissements de santé, notamment en matière de respirateurs artificiels. Sa contribution à la lutte contre le covid-19, se traduit par un don de 700 mille dinars qui serviront à équiper d’un respirateur artificiel 24 hôpitaux implantés dans les 24 Gouvernorats du pays.

La Fondation Solidarité & Innovation by UIB reste pleinement engagée et prête à lancer de nouvelles initiatives. Notre responsabilité sociétale est encore plus essentielle aujourd’hui, nous sommes convaincus que, collectivement, nous arriverons à vaincre cette épidémie et en limiter ses impacts pour tous. Fondation Solidarité & Innovation by UIB