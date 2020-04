La pandémie du siècle le Coronavirus en France a fait plus de 6500 morts, dont 5091 à l’hôpital et au moins 1416 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le bilan officiel donné par le directeur général de la Santé vendredi 3 avril 2020.

Au cours des dernières 24 heures, 588 décès supplémentaires ont été enregistrés.