Coronavirus : La Nouvelle-Zélande a « de nouveau vaincu le virus », selon sa Première ministre

Les restrictions ordonnées en Nouvelle-Zélande pour contrer la seconde vague épidémique ont été levées, ce lundi, a annoncé la cheffe du gouvernement, Jacinda Ardern, qui a affirmé que le pays avait « de nouveau battu le virus ».

A la faveur d’un strict confinement national, la première vague du coronavirus a été complètement endiguée fin mai, en Nouvelle-Zélande, avec 102 jours sans contamination locale.

Mais un nouveau foyer épidémique a été découvert en août dans la plus grande ville du pays, ce qui a poussé les autorités à ordonner pour le million et demi d’habitants d’Auckland un nouveau confinement qui a duré trois semaines, jusqu’à début septembre. Aucun nouveau cas n’ayant été confirmé dans la grande ville de l’Île du Nord depuis douze jours, Jacinda Ardern a affirmé que l’épidémie était désormais sous contrôle et salué les habitants qui ont dû endurer un nouveau confinement.