Coronavirus : La pandémie accélère dans le monde, nouveau record aux USA

La pandémie de coronavirus a recommencé à accélérer dans une partie du monde, ce qui n’a pas empêché certains pays à se montrer plus optimistes, à commencer par la Grande-Bretagne. Les autorités sanitaires britanniques ont ainsi jugé vendredi « probable » une régression importante de la pandémie, « d’ici au printemps » grâce à la vaccination, tout en appelant à se préparer à une recrudescence après Noël.

Pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (plus de 60 000 morts), le Royaume-Uni est devenu cette semaine le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le Covid-19 en donnant son feu vert à celui de Pfizer et BioNTech. Les premières doses doivent être injectées la semaine prochaine. Il a été rejoint vendredi par Bahreïn, deuxième pays dans le monde à accorder une telle autorisation.

Le Covid-19 a fait à ce jour au moins 1 507 480 morts, pour 65,2 millions de cas, selon un comptage vendredi. Et depuis le 24 novembre, plus de 10 000 nouveaux morts sont enregistrés chaque jour sur la planète (12 658 jeudi), un niveau jamais atteint auparavant. Les Etats-Unis ont enregistré vendredi, pour le deuxième jour consécutif, un record de contaminations en 24 heures, avec 225 201 nouveaux cas selon l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Avec l’arrivée des vaccins, « nous commençons à apercevoir la fin de la pandémie », a estimé vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un sommet de l’ONU sur la pandémie. Mais « nous ne pouvons tout simplement pas accepter un monde dans lequel les pauvres et les marginalisés sont piétinés par les riches et les puissants dans la ruée vers les vaccins », a-t-il martelé, alors que le début des campagnes de vaccination est annoncé comme imminent dans certains pays – les plus riches de la planète.