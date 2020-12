Coronavirus: La Russie lance une campagne de vaccination de masse

Moscou a commencé à distribuer samedi le vaccin Spoutnik V contre le COVID-19 à travers 70 cliniques, première étape d’une campagne de vaccination de masse de la Russie contre le virus.

Selon le groupe de travail sur le coronavirus de la ville, le vaccin russe sera d’abord mis à la disposition des médecins et autres travailleurs médicaux, des enseignants et des travailleurs sociaux afin de cibler les populations les plus exposées à la maladie.

« Vous travaillez dans un établissement d’enseignement et avez la priorité absolue pour le vaccin COVID-19, gratuitement », lit-on dans un SMS reçu tôt samedi par un Moscovite, enseignant d’école primaire, et vu par Reuters.

Moscou, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Russie, a enregistré 7.993 nouveaux cas en 24 heures, contre 6.868 la veille, soit bien plus que les chiffres quotidiens d’environ 700 contaminations observés début septembre.