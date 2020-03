Coronavirus: La STIP ferme ses usines de Msaken et Menzel Bourguiba

L’activité de l’usine de Msaken de la Société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP), a été progressivement arrêtée, à partir du mercredi 18 mars courant, pour s’arrêter complètement le 23 mars, pour une période de 15 jours selon le site du CMF.Cette décision intervient suite au non respect des mesures d’auto-isolement par deux agents de cette usine, revenus dernièrement, d’un pays fortement touché par le coronavirus. Elle vise à préserver la sécurité des agents et cadres de l’usine, a annoncé vendredi la STIP.

La société a fait savoir que des opérations de nettoyage et de désinfection seront engagées dans tous les espaces de l’usine, ses blocs sanitaires et ses moyens de transport.La STIP a, par ailleurs, indiqué que son usine de Menzel Bourguiba a été également fermée, pour la même période à partir du mercredi 18 mars 2020, étant donné qu’elle dépend de l’usine de Msaken, en ce qui concerne l’approvisionnement en matière première.La STIP a précisé que l’approvisionnement des clients se fera régulièrement grâce au stock disponible de l’usine.