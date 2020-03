Coronavirus : la Tunisie dispose d’un médicament spécifique pour traiter les symptômes du virus

‘’Les hôpitaux publics disposent de quantités suffisantes de médicaments pour traiter les symptômes les plus courants qui apparaissent chez 90% des cas infectés au nouveau coronavirus et disposent aussi du médicament spécifique au traitement des malades dans les services de réanimation et qui ne peut être délivré que sous ordonnance médicale’’, a souligné, mardi 3 mars 2020, Chokri Hamouda, directeur général des soins de santé de base.

Après la confirmation, lundi 2 mars 2020, du premier cas d’infection au Coronavirus chez un Tunisie âgé de 40 ans de retour de l’Italie, Hamouda a affirmé dans une déclaration accordée à l’agence TAP, qu’il est possible que d’autres cas soient enregistrés.

Toutefois, il a assuré que les équipes médicales sont en contact quotidien avec toutes les personnes qui sont revenues dernièrement des régions touchées par l’épidémie, y compris les 254 voyageurs arrivés dans le même bateau que la personne infectée, et ont étendu le contrôle sanitaire chez leurs familles et leurs proches afin de prévenir la contamination par le virus.

Le responsable a appelé tous les cas suspects et actuellement en quarantaine individuelle à respecter les conditions d’isolement pour éviter d’éventuelles contaminations.

D’après Hamouda, le danger consiste en la propagation rapide du virus mais la Tunisie dispose de quantités importantes de médicaments anti-inflammatoires qui permettent de traiter les symptômes les plus courants du nouveau coronavirus comme la fièvre et autres.

Dans ce contexte, il a indiqué que les services du ministère ont effectué une centaine de prélèvements sur des cas suspects et leurs résultats ont été négatifs.