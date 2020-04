Coronavirus : La Tunisie en appelle au Conseil de sécurité de l’ONU dont elle est membre non permanent

La Tunisie a soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU appelant à une “action internationale urgente” pour limiter l’impact de la pandémie de coronavirus, indique un projet obtenu mercredi par l’AFP.

Dans ses grandes lignes, le texte fait écho à l’appel du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pour “un cessez-le-feu humanitaire mondial immédiat”.

La Tunisie, membre non permanent du Conseil de sécurité, propose dans le préambule que le Conseil exprime “sa préoccupation quant à l’impact sur la sécurité alimentaire et les économies … dans le monde entier, des restrictions au travail, aux voyages et au commerce, des mesures de confinement et de la cessation des activités industrielles”.

Le projet a été adopté par les dix membres non permanents du Conseil, a déclaré un diplomate à l’AFP sous couvert d’anonymat. Outre la Tunisie, ils comprennent l’Allemagne, la Belgique, l’Indonésie, le Vietnam, l’Afrique du Sud, le Niger, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l’Estonie.

Mais la résolution semble refléter la frustration croissante entre les membres non permanents et les membres permanents (Russie, Etats-Unis, Chine, France et Royaume-Uni). Selon les diplomates, le sort de la résolution proposée est incertain tant que les États-Unis continueront à faire pression pour identifier l’origine chinoise du virus, ce qui entraînerait probablement un veto de la Chine.

La Russie, qui dispose également d’un veto, pourrait également souhaiter que la résolution appelle à la levée des sanctions pour mieux lutter contre la pandémie.

Sans le soutien des États-Unis et de l’Europe, la résolution risquerait alors de ne pas recueillir le minimum de neuf voix sur quinze requis pour être adoptée.

Le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas encore adopté de position unifiée sur la pandémie, pas plus que l’Assemblée générale des Nations unies.

Seul António Guterres s’est exprimé, avertissant à plusieurs reprises que des “millions” de personnes risquent de mourir et soulignant la nécessité d’une réponse mondiale coordonnée à ce qu’il a décrit comme la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale.