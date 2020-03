Coronavirus : la Tunisie réceptionne des équipements de protection et de dépistage de la part de l’UA

La Tunisie réceptionnera, demain samedi, un don la part de l’union africaine dans le cadre de l’aide apportée aux pays africains dans la lutte contre le Coronavirus.

Il s’agit, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, de masques de visage, de tests de dépistage du coronavirus et de tenues de protection.

Selon la même source, ces équipements sont financés par une entreprise chinoise.

” La Tunisie tient à saluer les efforts déployés par l’Union africaine, la société chinoise en

question et le gouvernement éthiopien pour leurs efforts dans la distribution et la livraison de ces équipements “, lit-on de même source.