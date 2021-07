Coronavirus: La vaccination bientôt gratuite dans les officines privées

La vaccination contre la Covid19 se fera bientôt dans les pharmacies privées, aux termes d’un accord entre le Conseil national de l’ordre des Pharmaciens de Tunisie, le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie et le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié samedi sur sa page officielle facebook, le conseil a affirmé que cette opération sera également gratuite, se fera dans le cadre du respect des priorités fixées par le ministère de la Santé et concernera toutes les personnes inscrites dans le système Evax.tn.

Le conseil a affirmé que cette décision s’inscrit dans le but d’accélérer la campagne nationale de vaccination afin de faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le conseil a aussi appelé les citoyens qui ne se sont pas encore inscrits sur le système à se rendre aux pharmacies privées afin de les aider à le faire.

Selon les chiffres publiés samedi par le ministère de la Santé, 3233794 personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme nationale de vaccination evax.tn dont 2115739 ont pris une ou deux doses et 1118055 attendent encore leur tour.