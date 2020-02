Coronavirus : Le bilan monte à 1500 morts. La Chine assure que l’épidémie sera bientôt finie

Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus a dépassé samedi les 1500 morts en Chine. Près de 66.000 cas de contamination ont désormais été enregistrés dans le pays, dont au moins 1716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, selon la Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère.

Toutefois, la Chine est convaincue que l’épidémie de coronavirus sera bientôt terminée et que l’impact ne sera que temporaire sur son économie, qui connaîtra un fort rebond, a déclaré samedi le vice-ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang. «L’impact de l’épidémie sur l’économie chinoise sera de courte durée et temporaire», a-t-il déclaré lors de la conférence de Munich sur la sécurité. «Lorsque l’épidémie sera terminée, la faible demande des consommateurs sera rapidement libérée et l’économie se redressera fortement», a-t-il ajouté.