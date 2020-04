Coronavirus : Le CAMU doté de 6 lits de réanimation

Le directeur général du centre d’assistance médicale urgente et de réanimation de Tunis (CAMU), Nabil Ben Saleh, a annoncé que le centre vient d’être doté de 6 lits de réanimation destinés aux patients contaminés par le “covid-19” qui requièrent des soins de réanimation.

Il a ajouté, dans une déclaration, vendredi à la TAP, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie élaborée par le centre pour combattre le Coronavirus. Elle consiste à recevoir les malades et à les trier en fonction des affections, précisant que les patients infectés par le coronavirus sont placés en quarantaine.

Il a ajouté que les patients dont l’état de santé est critique sont dirigés vers le service de réanimation. Les autres malades sont placés dans un endroit isolé pour être transférés, ensuite, vers l’un des hôpitaux suivants : La Rabta, Charles Nicolle et Abderrahmène Memi à l’Ariana ou vers le CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DES GRANDS BRULES DE BEN AROUS.

Ben Saleh a fait savoir que depuis la mise en place de cette stratégie il y a 10 jours, le centre n’a pas reçu de patients contaminés.

Il convient de noter que le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki s’est rendu, aujourd’hui, au CAMU où il a pris connaissance des préparatifs en cours pour prendre en charge les patients contaminés par le “covid-19”.