Coronavirus : Le championnat arabe de water polo sera t-il reporté?

Hédi Ben Hassan, président de la fédération Tunisienne de natation (FTN) a indiqué qu’il est fort probable que le championnat arabe de water polo prévu à la piscine olympique de Radès du 20 au 25 mars courant, soit reporté à cause du coronavirus.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Ben Hassan a déclaré, jeudi 5 mars 2020, que plusieurs pays ont demandé le report de cette compétition, précisant que la décision finale sera prise dans les prochaines heures en concertation avec l’Union arabe de natation.

“En cas de report le championnat arabe pourrait se dérouler en mai prochain a-t-il ajouté et cette décision, pourrait permettre à d’autre pays de participer à ce tournoi qui se limite jusqu’à présent à six: Tunisie, Maroc, Arabie Saoduite, Koweit, Syrie et Egypte.