Coronavirus : Le CSN encore en réunion. Saied insiste sur les mesures supplémentaires

Le Conseil de sécurité nationale siège sans désemparer pour prendre les décisions dictées par l’évolution de la propagation du coronavirus en Tunisie. A l’ouverture de la réunion, le président de la République, Kais Saied, a prononcé une brève allocution liminaire où il a mis l’accent sur la nécessité pour le CSN de « prendre des mesures supplémentaires afin de circonscrire la pandémie et la juguler ».

Il a ajouté, selon un compte rendu livré par la présidence de la République, qu’ « il y a un seul et unique Etat et il n’y a nullement lieu pour quiconque d’affaiblir l’Etat et ses institutions », ajoutant que « nous assurerons les commodités publiques et les prestations essentielles pour tout le monde, et garantirons les produits alimentaires pour les Tunisiens dont la vie est associée au travail quotidien ».

Le chef de l’Etat a affirmé que « nous combattrons tous ceux qui tenteront de s’enrichir en affamant les Tunisiennes et les Tunisiens et les poursuivrons en justice ».