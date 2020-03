Coronavirus: Le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi opte pour le télétravail pour éviter la propagation du virus

Le personnel des bureaux de l’emploi et du travail indépendant en Tunisie, est appelé à travailler, désormais, à distance pour éviter la propagation du coronavirus sur le territoire.

Il s’agit de l’une des mesures, annoncées, dimanche, par le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Tunisie.

Exceptés les services qui nécessitent une présence sur les lieux après une prise de rendez-vous, les employés de ces bureaux ne sont pas obligés de se déplacer vers leurs lieux de travail, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

En plus de la solution du télétravail, le département ministériel a opté pour la stérilisation continue des locaux de travail centraux, régionaux et locaux et pour le report, sine die, des sessions de formation.

Le ministère a appelé, par ailleurs, son personnel et tous les cadres et aussi les citoyens à respecter ces mesures pour vaincre cette épidémie.