Coronavirus : Le ministère de l’Agriculture veillera au grain

Le ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche s’est engagé à assurer l’approvisionnement des zones urbaines et rurales en eau potable ainsi qu’en produits de base comme les céréales, l’huile, le lait et ses dérivés, les viandes et autres. Cet effort s’inscrit dans le cadre du respect des mesures qu’exige l’application de la mise en quarantaine générale dans le pays pour prévenir la propagation du coronavirus.

Le département de l’Agriculture, faut-il le rappeler, a publié, samedi, un décret dans lequel ont été déterminées les procédures et les mesures dont dépend la quarantaine générale afin d’assurer le bon déroulement du travail dans les établissements et les domaines vitaux y afférents.

Ce décret, entré en vigueur dimanche 22 mars 2020, se poursuivra jusqu’à samedi 4 avril 2020.

Le ministère à souligné la nécessité d’assurer la continuité des affaires agricoles nécessaires dans les exploitations relevant de l’Office des terres domaniales, les centres de formation professionnelle agricole, les facultés de recherches et de l’enseignement supérieur agricole, l’Office de l’élevage, le groupement obligatoire des viticulteurs et producteurs de fruits (GOVPF), les groupements interprofessionnels des fruits et surtout l’irrigation des cultures et la protection du cheptel.

Il importe également d’assurer le contrôle sanitaire des animaux et des plantes, surtout la lutte contre les maladies parasitaires et la garde des bâtiments sensibles et ceux administratifs, outre l’octroi des autorisations pour les opérations de l’exportation et de l’importation surtout des produits alimentaires de base.