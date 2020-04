Coronavirus : Le monde recense plus de 75 000 morts

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 75 000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine.

Selon un bilan établi par l’AFP, plus de 75 538 personnes ont péri, dont 53 928 en Europe, continent le plus touché. Avec 16 523 morts, l’Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l’Espagne (13 798), des États-Unis (10 993) et de la France (8 911). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 1.350 759 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (708 898), 384 947 aux États-Unis et au Canada (11 332 décès à eux deux) et 122 348 en Asie (4308 décès).