Coronavirus: Le montant des dons versés au fonds “18-18”, atteint 81,115 MD

Les dons versés par les citoyens et les entreprises, au fonds 18-18, de lutte contre le Covid-19, ont atteint, jusqu’au 8 avril 2020, 81,115 millions de dinars, selon le ministère des Finances.

Le département a indiqué, vendredi, dans un communiqué, que l’opération de collecte se poursuit et que l’argent collecté a été transféré au ” compte de prévention et de lutte contre les épidémies “, créé par le ministère de la Santé, le 26 mars 2020. Les ressources mobilisées seront consacrées au secteur de la santé et à la lutte contre les épidémies, q-t-il encore indiqué.

“Dans le souci d’assurer une bonne gouvernance des fonds collectés, une commission de gestion a été créée, en vertu d’un décret ministériel daté du 6 avril 2020, a précisé le ministère. Cette commission regroupe des représentants des structures ministérielles de la Pharmacie centrale, de l’UGTT et de l’UTICA.

Les travaux de cette commission présidée par le ministre de la Santé ont démarré mercredi 8 avril 2020.