Coronavirus : Le Mufti de la République appelle au respect des consignes sanitaires

Le Mufti de la République tunisienne Othman Battikh a appelé, mardi 7 avril 2020, à l’exécution avec la plus scrupuleuse exactitude des consignes des médecins, notamment dans cette étape difficile de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans un statut publié sur la page officielle Facebook de Dar Al-Ifta, Battikh a souligné que préserver sa vie est l’une des finalités de l’Islam et des autres religions monothéistes.

Par ailleurs, le Mufti a indiqué qu’il était possible d’enterrer les personnes décédées des suites du Covid-19 conformément à des mesures sanitaires explicitées par les médecins et considérées comme des dispositions d’urgence.