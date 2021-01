Coronavirus : Le variant britannique présent dans 50 pays, selon l’OMS

Le variant britannique du coronavirus circulerait dans au moins 50 pays, selon le dernier décompte de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le variant identifié en Afrique du Sud est également suivi de près. Celui-ci circulerait dans 20 pays actuellement. Une troisième mutation a également été repérée au Japon. Il pourrait impacter la réponse immunitaire et nécessite d’être étudié plus avant, a précisé l’OMS, qui évoque dans son bulletin hebdomadaire « un variant inquiétant ».

- Publicité-

« Plus le virus Sars-CoV-2 se répand, plus il a d’occasions de muter », souligne l’OMS. « De hauts niveaux de contamination signifient que nous devons nous attendre à l’émergence de davantage de variants. » Le Sars-CoV-2 est le virus responsable de la maladie Covid-19. Signalé pour la première fois à l’OMS le 14 décembre, le variant britannique VOC 202012/01 a été retrouvé dans 50 pays, territoires et zones, précise l’agence de l’ONU.