Coronavirus : L’épidémie ralentit encore en Chine

L’épidémie de coronavirus marque le pas en Chine. Pékin a annoncé, ce vendredi 28 février, 44 morts et 327 nouveaux cas confirmés de Covid-19, soit le bilan le plus faible dans le pays depuis le 24 janvier. Au total, près de 79 000 cas ont été recensés en Chine continentale et 2 788 morts depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Mais ce dernier, désormais présent sur tous les continents, touche une cinquantaine de pays dont la France, où le nombre de personnes contaminées est passé de 18 à 38, jeudi soir, après la découverte de 20 nouveaux cas.

Hors de la Chine continentale, l’épidémie touche particulièrement la Corée du Sud. Ce vendredi, Séoul a fait état de 571 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte son total de personnes contaminées à 2 337 selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies.