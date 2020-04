Coronavirus : Les chefs d’entreprise craignent une persistance de l’impact de l’épidémie sur les 6 voire les 12 mois à venir (IACE)

Face à la propagation du coronavirus, les chefs d’entreprises ne voient encore pas le bout de tunnel et craignent une persistance de l’impact de la pandémie du coronavirus sur leurs activités sur les 6 voire les 12 mois à venir, selon une étude sur ” L’impact du covid-19 sur les entreprises Tunisiennes ” récemment publiée par l’IACE.Selon cette étude, la plupart des chefs d’entreprises interrogés (78%), estiment que la propagation du virus en Tunisie durera entre 3 et 6 mois.

Cependant, 96,7% des chefs d’entreprises interrogés craignent un impact négatif plus important de l’épidémie sur leurs activités dans les six mois à venir et 88,8% d’entre eux estiment que l’impact négatif de l’épidémie sur leurs activités, persistera sur les douze mois à venir.

Les perceptions des chefs d’entreprises vis- à- vis de l’impact de la crise du covid-19 dans les prochains mois, se nourrissent des difficultés actuelles auxquelles ils sont confrontés, étant donné que plus de plus de la moitié (66,67%) des entreprises traversent des difficultés financières, 80,12% d’entre elles font face à de grandes perturbations des chaines d’approvisionnement et 44,23% ont subi des annulations des commandes d’exportations.