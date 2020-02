Coronavirus: les consulats de Tunisie à Gênes et Milan appellent la communauté tunisienne à la vigilance

Les consulats de Tunisie à Gênes et à Milan ont appelé, dimanche, la communauté tunisienne établie dans ces deux villes à suivre les recommandations et mesures adoptées par les autorités italiennes pour la protection du coronavirus.

Dans des communiqués publiés, dimanche, ils citent les différentes mesures de prévention préconisées.

Le consulat de Tunisie à Gênes rappelle que les membres de la communauté tunisienne peuvent contacter ses services via sa page Facebook ou par téléphone en composant les numéros suivants: + 393292578371 / +393246679141 pour se renseigner au sujet de ce virus.

Egalement, le consulat de Tunisie à Milan informe qu’en plus de sa page Facebook, un numéro de téléphone (+393515911883) est mis à la disposition des Tunisiens à Milan pour s’informer auprès de ses services sur ce sujet.

En Italie, au moins 150 cas de coronavirus sont confirmés dont trois décès et qui ont été dénombrés surtout en région de Lombardie au nord de l’Italie.