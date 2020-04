Coronavirus : Les contaminés réfractaires seront conduits manu militari aux centres de soins et de confinement

Dans un post publié tard dans la soirée du lundi, sur sa page facebook, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, s’est lâché contre l’indiscipline et le non-respect des mesures du confinement général et total.

Expliquant l’urgence de son intervention, il a souligné que « bien que la Tunisie ait commencé à aller dans le bon sens et de l’avant dans sa guerre contre la propagation du coronavirus, la contagion n’a de cesse de se répandre », ce qui, a-t-il dit, l’a poussé à dire toute la vérité à l’opinion publique.

Dans une déclaration, mardi, à Radio IFM, il a affirmé que le gouvernement et le ministère de la Santé n’abdiqueront pas et poursuivront la lutte et la résistance jusqu’au dernier souffle, à charge pour les contaminés d’accourir aux hôpitaux et aux centres de confinement.

Le ministre a souligné que la décision a été prise, lundi, d’appliquer, dans les jours à venir, la loi à tous les citoyens, précisant que ceux qui s’y refuseront seront conduits manu militari aux hôpitaux et centres de soins, ajoutant que seuls 105 contaminés ont rejoint volontairement le confinement obligatoire, alors que tous les autres ne l’ont pas fait pour des raisons inacceptables et irrationnelles, a-t-il dit.