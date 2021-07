Coronavirus : Les mesures se multiplient en Europe pour contenir la quatrième vague annoncée

Pour tenter de contenir la propagation de l’épidémie de coronavirus, les pays européens, où un fort rebond est attendu dans les prochaines semaines, durcissent leurs conditions d’accès.

Si elle espère que le récent durcissement des mesures sanitaires dans certains Etats membres portera ses fruits face au virulent variant Delta, l’Union européenne peut au moins se réjouir sur un point : celui d’avoir dépassé les Etats-Unis pour le taux de population ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Longtemps à la traîne sur la vaccination, « l’UE a aujourd’hui vacciné une plus grande part de sa population en première dose que les Etats-Unis (55,5 %/55,4%)», a affirmé le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur Twitter. « On continue, on accélère ! », a-t-il ajouté. La stratégie vaccinale européenne, qui avait démarré plus lentement qu’au Royaume-Uni et aux Etats-Unis faute d’un approvisionnement suffisant, a fait l’objet de critiques en début d’année. La Commission européenne, qui a coordonné les commandes de vaccins pour les 27 Etats membres, avait été prise pour cible.

Le variant Delta fait craindre aux gouvernements un nouvel emballement de l’épidémie qui a déjà fait quatre millions de morts dans le monde et qui pourrait forcer un nouveau tour de vis à la rentrée. L’agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de Covid dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d’ici au 1er août. Le nombre d’hospitalisations et de décès devrait toutefois augmenter moins vite, selon l’ECDC, grâce aux vaccins.