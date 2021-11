Coronavirus: Les procédures et les délais de la 3ème dose

Les personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus depuis 5 mois recevront systématiquement une convocation à la troisième dose, a déclaré vendredi la conseillère auprès du ministre de la santé, Inès Gmati à l’agence TAP.

Elle a signalé que le ministère a déjà commencé à convoquer le personnel de la santé ainsi que les personnes âgées de 60 ans et plus qui ont déjà eu deux doses du vaccin en attendant de convoquer, ultérieurement, les personnes plus jeunes.

Selon elle, la Tunisie est parvenue à réduire les risques de contamination grâce à l’élargissement de la couverture vaccinale faisant remarquer que notre pays a devancé plusieurs autres pays européens en ce qui concerne l’injection de la 3ème dose.

Elle a, en outre, lancé un appel à tous les citoyens à se faire vacciner contre le coronavirus et à terminer leur schéma de vaccination pour éviter une nouvelle vague de la pandémie indiquant que le ministère organisera une campagne de vaccination au profit des visiteurs de la foire du livre qui se tient au Kram jusqu’au 21 novembre en cours.

Dans ce contexte, elle a fait savoir qu’il sera possible de choisir le type de vaccin à administrer et de recevoir la première ou la deuxième dose même sans avoir eu un message de convocation.

Des tests de diagnostic rapide du coronavirus seront également effectués sur place, d’après la même source.

Selon les chiffres du ministère de la santé, depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en mars dernier jusqu’au 11 novembre en cours, 9 760 917 personnes ont reçu au moins une dose.

5 790 783 ont reçu la première dose, 3 723 928 ont reçu deux doses, 233 093 ont reçu trois doses et 13 113 ont reçu une dose supplémentaire pour voyager dans un pays qui exige un vaccin spécifique.