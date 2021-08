Coronavirus : Les producteurs de vaccins, Pfizer et BioNTech en tête, engrangent des milliards $

Les vaccins anti-Covid 19 déjà approuvés ont rapporté des milliards d’euros aux groupes pharmaceutiques qui les produisent, à commencer par l’alliance entre l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech, qui publiait lundi ses résultats financiers, à l’instar d’autres groupes privés. Concernant les projets de vaccins russe – Spoutnik V – et chinois, ils sont, eux, développés par des institutions publiques.

Le géant américain et la biotech allemande, associés dans le développement d’un vaccin anti-Covid 19, ont été les premiers du monde occidental à annoncer des résultats positifs et à bénéficier d’une autorisation dans l’Union européenne et aux Etats-Unis. Et ils profitent de cet avantage.

Le vaccin a rapporté à Pfizer plus qu’à aucun concurrent : 10,8 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2021, période à partir de laquelle il a commencé à encaisser l’essentiel des ventes de ce traitement. Et le groupe américain ne cesse de relever ses prévisions pour 2021. Aux dernières nouvelles, il compte tirer 33,5 milliards de dollars des ventes de son vaccin cette année.

De son côté, BioNTech a enregistré 7,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre. Contrairement à Pfizer, qui développe de nombreux traitements, le vaccin anti-Covid 19 est son seul produit en vente et ce chiffre reflète donc les performances spécifiques à ce traitement. Pour tout 2021, BioNTech estime que ses ventes de vaccins anti-Covid 19 représenteront 15,9 milliards d’euros.