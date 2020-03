Coronavirus : les restaurants exigent des facilités pour assurer la pérennité du secteur

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) a demandé aux autorités de tutelle, de permettre aux professionels de fermer définitivement leurs restaurants, jusqu’à nouvel ordre, et en contre partie, leur accorder la possibilité, à titre exceptionnel, de reporter le paiement des factures d’électricité, d’eau et de gaz de ville.

De même, elle a demandé, dans un communiqué, publié mardi, le report de remboursement des crédits octroyés par les banques et les sociétés de leasing, ainsi que l’exonération des impôts et des contributions sociales, tout au long de cette période de crise.

Elle a appelé, en outre, les autorités concernées à intervenir auprès des banques pour leur permettre de bénéficier de facilités financières, afin de parvenir à payer les salaires de leurs travailleurs et assurer la pérennité de cette activité.

Par ailleurs, la Fédération a annoncé sa décision de reporter son assemblée générale, prévue pour jeudi 26 mars 2020, à une date ultérieure, et ce, après concertation avec les membres du bureau exécutif et ses adhérents.