Coronavirus : Les USA allouent une aide de 700 000 $ à la Tunisie

Les États-Unis ont annoncé une aide de près de 40 millions de dollars au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans le cadre d’un programme d’aide sanitaire et humanitaire d’urgence de 274 millions de dollars destiné à aider les pays touchés à faire face à la pandémie de coronavirus.

Le département d’État a révélé qu’une part substantielle de ce financement – 15,5 millions de dollars – sera allouée à l’Irak pour “aider à préparer les laboratoires, à mettre en œuvre un plan d’urgence de santé publique aux points d’entrée, à activer la recherche de cas et la surveillance des maladies de type grippal en fonction des événements, et plus encore”.

En outre, le Maroc et la Tunisie recevront chacun environ 700 000 dollars pour préparer les laboratoires et surveiller les nouvelles infections tout en soutenant les “experts techniques pour la réponse et la préparation” et en renforçant la “communication des risques”.

Enfin, le département d’État a annoncé une aide humanitaire de près de 17 millions de dollars pour la Syrie et de 6 millions de dollars supplémentaires pour la Libye.