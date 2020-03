Coronavirus : L’état des lieux en Tunisie avec un 6ème cas confirmé mardi

Un 6e cas de Coronavirus a été confirmé, lundi, selon les résultats des analyses effectuées sur 44 personnes soupçonnées d’avoir contaminé le virus.

Il s’agit, selon le directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé Chokri Hammouda, du frère de la personne déclarée porteuse du coronavirus à Boumerdas (gouvernorat de Mahdia).

Il a ajouté, lors du point de presse périodique organisé par le ministère de la santé, que l’état de santé de ce nouveau cas mis en auto-isolement chez lui, est stable.

Cela dit, les membres de l’équipage du vol TU 246 du 9 mars 2020 en provenance de Strasbourg sans passagers, ont été soumis à l’auto-isolement sanitaire dès leur arrivée à Tunis, a indiqué mardi, le directeur général de la santé de base Chokri Hammouda, soulignant qu’un passager à bord de cet avion était atteint du Coronavirus.

Hammouda a, à cette occasion, démenti les informations ayant circulé à propos du décès d’une personne atteinte du Coronavirus à l’hôpital Farhat Hached de Sousse.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une journée de sensibilisation sur la protection des personnes porteuses d’handicap du Coronavirus, Hammouda a indiqué que les autorités françaises ont retardé, d’une heure, le débarquement des passagers du vol 246 Tunis-Strasbourg à leur arrivée en France pour prendre les mesures de prévention appropriées, après avoir été informées par les autorités tunisiennes qu’un passager à bord était atteint du coronavirus.

Hammouda a démenti les rumeurs concernant le décès d’une personne atteinte du coronavirus, hospitalisée à l’hôpital Farhat Hachad de Sousse avec deux autres patients, soulignant que son état de santé est critique, mais stable malgré quelques complications.

” La Tunisie utilise les moyens disponibles pour limiter les risques de contagion et maitriser la situation” a-t-il affirmé, relevant que la Tunisie s’emploie à faire face à ce virus à tous les stades épidémiques.

Hammouda a ajouté, lors d’une rencontre organisée par l’Organisation tunisienne pour la défense des droits des personnes porteuses d’handicap, que l’infection au coronavirus n’est pas dangereuse et 90% des cas sont normaux et simples, signalant que les personnes âgées ou atteints de maladies chroniques sont les plus vulnérables.

“La Tunisie se penche sur la fabrication d’un vaccin contre la maladie et 10 nouveaux types de vaccins sont en phase d’expérimentation” a-t-il révélé.

Hammouda a, dans ce contexte, recommandé de ne pas stocker les médicaments et de les utiliser uniquement sur ordonnance.

Il a rappelé que 2000 personnes ont été soumises à l’auto-isolement sanitaire. Environ 800 personnes ont quitté cette mesure de mise en quarantaine après 14 jours.

Il a souligné que depuis le premier cas d’infection confirmé, le ministère de la Santé a effectué 150 analyses de sang, seulement 5 cas ont été confirmés atteints du coronavirus.

Selon Hamouda, le ministère se penche aussi sur l’aménagement de sections d’isolement sanitaire pour recevoir les patients en cas de confirmation de leur infection. ” Les autorités pourraient recourir à la médecine privée en cas d’évolution de la situation épidémiologique “, a-t-il fait savoir.

Il convient de rappeler que l’avion desservant le vol Tunisair TU 246 du 9 mars 2020 en provenance de Tunis a été mis en isolement durant une heure à son arrivée à l’aéroport de Strasbourg en raison d’un cas suspect de Covid-19, annonce le Consulat Général de Tunisie à Strasbourg sur sa page facebook.

Il s’agit d’un passager qui est arrivé à Tunis en provenance de Strasbourg le 28 février 2020, selon la même source.