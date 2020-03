Coronavirus : L’exercice militaire African Lion aussi

Les commandements militaires des États-Unis, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal vont modifier l’envergure et la portée de l’exercice conjoint African Lion e afin de minimiser l’exposition des membres des services américains et des nations partenaires au nouveau coronavirus (COVID-19).

“La sécurité et la protection de toutes nos forces, américaines et partenaires, est une priorité. La modification de l’exercice améliore encore l’état de préparation tout en minimisant les risques pour protéger les forces américaines et partenaires”, a déclaré le général Stephen J. Townsend, chef du Commandement américain pour l’Afrique. Bien que la portée de l’exercice soit modifiée, notre engagement envers nos partenaires africains demeure intact, a-t-il dit

Prévu pour commencer le 23 mars, l’exercice ne comprendra désormais que les volets qui ne nécessitent pas l’hébergement des troupes dans des quartiers rapprochés. Il comprendra également la partie théorique qui a déjà commencé.

La décision de modifier la taille et l’échelle de l’exercice a été prise après plusieurs semaines de suivi de la situation de COVID-19 et en étroite coordination avec les dirigeants militaires et gouvernementaux du pays hôte.

“Nous avons fait des progrès considérables en termes de partenariats avec les forces marocaines, tunisiennes et sénégalaises, ainsi que de notre capacité, en tant que quartier général, à forger une coalition entre plusieurs pays, composantes de la force et organisations nationales et internationales. Cette expérience à elle seule rend nos forces armées plus fortes et nos pays plus sûrs”, a déclaré le major général Roger Cloutier, commandant de l’armée américaine en Afrique, qui organise l’exercice annuel.